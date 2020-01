Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs früherer Trainer Thomas Doll ist überzeugt davon, dass der HSV in dieser Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schafft. "Am Ende der Saison werden sie auf einem der ersten beiden Plätze stehen", sagte Doll der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des zweiten Saisonabschnitts in der Zweiten Liga. "Dieter Hecking hat so viel Erfahrung, zudem haben auch die anderen Verantwortlichen wie Sportdirektor Jonas Boldt und Präsident Bernd Hoffmann dafür gesorgt, dass etwas mehr Ruhe herrscht. Das ist wichtig", sagte Doll, der von 1990 bis 1991 und 1998 bis 2001 Spieler sowie von 2004 bis 2007 Trainer beim HSV war.

Die Hamburger gehen als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld in die restlichen 16 Partien im Fußball-Unterhaus. "Bielefeld und Stuttgart sind die beiden größten Konkurrenten. Ich glaube nicht, dass es für Aue und Heidenheim trotz bislang toller Leistungen am Ende für ganz oben reichen wird", sagte Doll.

Der HSV trifft im ersten Spiel des neuen Jahres am Donnerstagabend auf den 1. FC Nürnberg. "Ein guter Start ist natürlich enorm wichtig", sagte Doll. Der 53-Jährige ist nach seinem Engagement bei Hannover 96 und einem kurzen Intermezzo bei APOEL Nikosia auf Zypern derzeit ohne Job, verfolgt das Geschehen aber weiter sehr genau. "Ich denke, der HSV hat sich mit Jordan Beyer und Joel Pohjanpalo noch einmal gut verstärkt. Ich drücke ihm natürlich die Daumen", sagte Doll, der seit mehreren Jahren in Budapest lebt.