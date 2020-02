Hamburg (dpa/lno) - Piotr Trochowski gibt ein überraschendes Comeback im Trikot des Hamburger SV. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler, der vor vier Jahren seinen letzten Profi-Einsatz beim FC Augsburg hatte, will künftig für den HSV III in der Oberliga Hamburg antreten. Dort ist in Marcell Jansen (34), Präsident des Hamburger SV e.V., ein weiterer früherer DFB-Auswahlspieler regelmäßig im Einsatz.

"Ich freue mich auf die Dritte des HSV. Da spielen tolle Jungs", sagte Trochowski der "Bild""-Zeitung (Montag) zu seinem Engagement. Seinen ersten HSV-Einsatz in der 5. Liga könnte "Trotsche" nach der Winterpause am 14. Februar (19.30 Uhr) beim TuS Osdorf haben.