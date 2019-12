Ex-HSV-Stürmer Köhlert in Tilburg erfolgreich

Hamburg (dpa/lno) - Der zu Saisonbeginn vom Hamburger SV zum niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg gewechselte Fußball-Profi Mats Köhlert ist in seinem neuen Club erfolgreich. In 15 Saisonspielen hat er bereits vier Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Am vergangenen Wochenende steuerte er beim 4:0 gegen Sparta Rotterdam einen Treffer bei.

Für den 21 Jahre alten Linksaußen hatte der HSV nach dem Umbruch im Sommer keine Verwendung mehr. Beim Tabellenvierten der niederländischen Ehrendivision ist Köhlert Stammspieler. Der U21-Nationalspieler stand in allen Partien in der Startelf.