Hamburg (dpa/lno) - Nach einigen turbulenten Veranstaltungen in den vergangenen Jahren wird heute eine ruhige Mitgliederversammlung beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV erwartet. Erstmals nach seiner Wahl vor einem Jahr stellt sich Präsident Marcell Jansen den Clubmitgliedern.

"Ich kann sagen, dass mir mein erstes Jahr als HSV-Präsident großen Spaß gemacht hat und ich mich weiterhin darauf freue, den Verein über dieses Ehrenamt mitgestalten zu dürfen", sagte der 34-Jährige in einem Interview auf der HSV-Webseite. "Ich erwarte eine abwechslungsreiche und interessante Versammlung, für die man aber sicherlich nicht so viel Ausdauer benötigen wird wie in den Vorjahren", meinte der ehemalige Fußball-Nationalspieler.

Spektakuläre Anträge, Entscheidungen oder Wahlen stehen nicht auf der Tagesordnung. Die Profi-Mannschaft von Trainer Dieter Hecking wird sich einen Tag vor ihrem Abflug am Sonntag ins Trainingslager nach Lagos in Portugal bei der Versammlung den Mitgliedern zeigen.