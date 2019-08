Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Dimitrios Diamantakos wird dem Zweitligisten FC St. Pauli in den nächsten drei Spielen im DFB-Pokal fehlen. Der Angreifer hatte beim Pokalsieg der Hamburger über den VfB Lübeck (4:3 im Elfmeterschießen) am Sonntag wegen eines Foulspiels an VfB-Schlussmann Lukas Raeder die Rote Karte gesehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sprach die Sperre am Dienstag aus, der FC St. Pauli hat diese bereits akzeptiert.