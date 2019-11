Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Gewinn abgeschlossen. Wie das "Hamburger Abendblatt" (Dienstag) berichtete, soll das Plus bei 1,5 Millionen Euro liegen. Der Club kommentierte die Zahlen zunächst nicht. Sie sollen bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend offiziell vom Präsidium präsentiert werden.

Der Gewinn bezieht sich auf den Verein plus die angeschlossenen Gesellschaften. Auf den Club sollen nach "Abendblatt"-Informationen etwa 700 000 Euro entfallen. Der FC St. Pauli schreibt seit dem Geschäftsjahr 2010/11 regelmäßig schwarze Zahlen. Mit dem angestrebten Genossenschaftsmodell, bei dem Einzelpersonen Anteile an einer Betriebsgesellschaft des Millerntor-Stadions erwerben können, könnten in einem Einmaleffekt weitere 23 Millionen Euro in die Kasse des Zweitligisten fließen. "Ich sehe für den Verein eine rosige Zukunft", zitierte die Zeitung den Ende September ausgeschiedenen, ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführer Andreas Rettig.