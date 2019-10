Halle (dpa) - Der Hallesche FC tritt im Kampf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga auf der Stelle. Die Saalestädter kamen im mitteldeutschen Derby gegen den FSV Zwickau nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und spielten damit zum dritten Mal in Folge unentschieden. Der letzte Erfolg gelang dem bisherigen Tabellenzweiten am 15. September beim 3:2 beim FC Ingolstadt.

Bentley Baxter Bahn (82.) rettete den Hallensern nach Vorlage des eingewechselten Antonios Papadoupoulos wenigstens noch einen Punkt. Damit bleibt der HFC vorerst auf dem zweiten Platz.

Vor 8570 Zuschauern verschliefen die Hausherren die erste Hälfte komplett. Zwickaus Keeper Johannes Brinkies musste nicht einmal ernsthaft eingreifen. Die Sachsen hatten dagegen durch Elias Huth (8.) und Leon Jensen (17.) zwei sehr gute Möglichkeiten. Die dritte Chance nutzte Zwickau zur verdienten Führung. Ronny König bediente den im Strafraum völlig frei stehenden Morris Schröter (37.), der HFC-Keeper Kai Eisele nicht den Hauch einer Chance ließ.

Mit einem Doppelwechsel reagierte HFC-Trainer Torsten Ziegner auf die schwache Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Die Gastgeber machten mehr Druck, konnten aber die gegnerische Abwehr nur selten in Verlegenheit bringen. Papadoupoulos (49.) und Terrence Boyd (69.) verfehlten den gegnerischen Kasten. Den Schuss von Bexter Bahn (72.) parierte Brinkies. Im Gegenzug hätte Huth (73.) alles klar machen können, köpfte jedoch aus fünf Metern über das Tor. In der Nachspielzeit scheiterte Patrick Göbel am gut reagierenden Zwickauer Schlussmann.