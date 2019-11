Halles Lindenhahn fällt mit Verletzung am Sprunggelenk aus

Halle (dpa) – Fußball-Drittligist Hallescher FC muss vorerst auf Toni Lindenhahn verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Anriss im Innen- und Außenband des Sprunggelenks zugezogen. Das bestätigte HFC-Pressesprecher Lars Töffling der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Verletzung Lindenhahns berichtet. Wie lange der 28-Jährige dem HFC fehlen wird, ist unklar. "Wir versuchen, das Ganze zunächst einmal mit einer Spritze und Ruhe in den Griff zu bekommen. Dann warten wir die Reaktion ab. Wenn es gar nicht geht, muss wohl der Knöchel aufgemacht werden", sagte Lindenhahn der "Bild". Der HFC-Profi kam in der laufenden Saison in sechs Spielen zum Einsatz.

In Terrence Boyd (Schulterverletzung), Patrick Göbel (Adduktorenprobleme) und dem ebenfalls angeschlagenen Niklas Landgraf müssen drei weitere Spieler derzeit kürzer treten. Das Trio soll bis zum nächsten Punktspiel des HFC am 22. November beim FC Carl Zeiss Jena aber wieder einsatzbereit sein.