Halle (dpa) - Drittligist Hallescher FC muss auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg ohne Kapitän Jan Washausen auskommen. "Washausen steht zwar wieder im Mannschaftstraining, ist aber noch keine Option für die Partie gegen Wolfsburg", sagte HFC-Trainer Torsten Ziegner am Freitag vor der Partie gegen den Bundesligisten am Montag (18.30 Uhr). Neben dem 30 Jahre alten Mittelfeldspieler, der zuletzt mit Wadenproblemen ausgefallen war, muss der Coach nur noch auf den langzeitverletzten Tobias Schilk verzichten. "Ich freue mich auf diesen Montagabend, den ich in einem vollen Stadion genießen möchte", sagte Ziegner.