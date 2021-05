In seinem letzten Einsatz als Fußballtrainer der SpVgg Unterhaching wird Arie van Lent am Samstag eine stark veränderte Startelf aufbieten. Zum Abschluss der Drittliga-Saison auswärts beim 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr) wird Mittelfeldspieler Lucas Hufnagel zum Ende seiner Profi-Karriere noch einmal für den Verein zum Einsatz kommen, dessen Abstieg in die Regionalliga ja bereits feststeht. Im Tor wird Steve Kroll stehen, der bislang nur zweimal zum Einsatz kam und die Hachinger aller Voraussicht nach ebenfalls verlassen wird. Kapitän Markus Schwabl und Alexander Fuchs sind gelbgesperrt, sodass weitere Spieler nachrücken werden. Der niederländische Trainer selbst hatte am Donnerstag wie erwartet seinen Abschied offiziell bestätigt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.