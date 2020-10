Erling Haaland tätschelte den Ball fast liebevoll und nahm ihn dann mit nach Hause. So ein Erinnerungsstück vom ersten Dreierpack als Nationalspieler kann man irgendwann schließlich mal seinen Enkeln zeigen. "Das ist groß", sagte Haaland nach drei besonderen Treffern. Aber er war auch ein "bisschen sauer, dass ich nicht alle Chancen genutzt habe". Doch in der Heimat huldigten sie Haaland nach seinen Treffern (13./64./74.) beim 4:0 (2:0) gegen Rumänien in Oslo in der Nations League überschwänglich. Das passiert eben, "wenn das Tier freigelassen wird", schrieb das Boulevard-Blatt VG und nannte Haaland ein "Biest". Schnell, schnörkellos, zielstrebig - drei Tage nach dem Aus in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 (durch das 1:2 nach Verlängerung im Playoff-Halbfinale gegen Serbien) schoss sich der Stürmer von Borussia Dortmund den Frust von der Seele.

"Er ist fantastisch gut", sagte Trainer Lars Lagerbäck. Er habe noch nie einen Stürmer gesehen, der in so jungen Jahren so gut war. Und Lagerbäck hat viele Stürmer gesehen, unter anderem war er Nationaltrainer von Schweden, als Zlatan Ibrahimovic 2001 debütierte. Gegen Rumänien bildete Haaland zusammen mit Martin Ödegaard, 21, von Real Madrid ein Duo. Ödegaard legte Haaland die ersten beiden Treffer auf. Norwegens viertes Tor erzielte Alexander Sörloth von RB Leipzig.