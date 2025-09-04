DFB-Kapitänin Giulia Gwinn fehlt den Fußballerinnen des FC Bayern München zum Start in die Bundesliga-Saison. Die 26 Jahre alte Rechtsverteidigerin werde nicht im Kader stehen, sagte Münchens Trainer José Barcala bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (17.45 Uhr/ARD, Magentasport und Dazn). Gwinn laboriert noch an den Folgen einer Innenbandverletzung im linken Knie.

Die Abwehrspielerin, die sich die Verletzung beim EM-Auftakt der deutschen Nationalelf am 4. Juli gegen Polen (2:0) in St. Gallen zugezogen hatte, nehme aber am Teamtraining teil und mache sehr gute Fortschritte, sagte Barcala. Gwinn hatte am vergangenen Samstag bereits das Supercup-Duell gegen den VfL Wolfsburg (4:2) in Karlsruhe verpasst.