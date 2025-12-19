Dennis Böbel aus dem Emsland zählt zu den renommiertesten Groundhoppern in Deutschland. Der 45-Jährige sammelt wie viele, die dieses Hobby betreiben, Stadionbesuche im Fußball. Er geht zu möglichst vielen Spielen, egal in welcher Liga und Gegend und egal bei welchem Klub. Der Sozialarbeiter und Vater zweier Kinder hat bislang mehr als 500 sogenannte Grounds in 24 Ländern auf seiner Liste. Böbel betreibt seit gut 30 Jahren mit Leidenschaft sein Hobby. Inzwischen folgen ihm in den sozialen Medien plattformübergreifend mehr als 120 000 Follower. Er hat sich auf Deutschland spezialisiert, sein Instagram-Kanal heißt groundhopping_germany. Ein Gespräch über die Faszination von Fußballspielen in der deutschen Provinz, den Charme alter Tribünen, Kulinarik und die Schönheit früherer Eintrittskarten.
Fußball-Groundhopper Dennis Böbel„Die alten Stadien strahlen Aura aus“
Lesezeit: 9 Min.
Dennis Böbel ist seit 30 Jahren Groundhopper – er sammelt Stadionbesuche. Ein Gespräch über die Faszination von Spielen in der Provinz, den Geruch von Fußballgeschichte, Bratwürste und eine Partie in Ostfriesland, zu der 850 Groundhopper kamen.
Interview von Gerald Kleffmann
