An einem Freitag, dem 13. und mit dem großen Klassiker der 1970er-Jahre will die Deutsche Fußball Liga die schrittweise Rückkehr zur Normalität einläuten. Titelverteidiger Bayern München eröffnet am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach die 59. Bundesliga-Saison (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn). Das gab die DFL am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die erste und zweite Bundesliga bekannt. Das Unterhaus wartet bereits drei Wochen zuvor gleich mit zwei Krachern auf: Die prominenten Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen bekommen es zum Auftakt mit dem Hamburger SV bzw. Hannover 96 zu tun. Mit dem Duell der tief gefallenen Traditionsklubs Schalke und HSV wird am 23. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) die nominell spektakulärste Saison in der 2. Liga eröffnet. Zum ersten explosiven Nordderby kommt es am 7. Spieltag, wenn Werder den HSV empfängt.

Bereits am 4. Spieltag der ersten Bundesliga kommt es zum Vergleich zwischen Vizemeister RB Leipzig und den Bayern. Am 14. Spieltag empfängt der BVB den Rekordmeister, der seinen zehnten Titel in Folge und den 32. insgesamt jagt, zum ersten Schlagabtausch in der Liga. Schon am 17. August spielt Pokalsieger BVB im heimischen Signal Iduna Park gegen den FC Bayern im DFL Supercup. Der letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen. Das DFB-Pokalfinale findet sieben Tage später im Berliner Olympiastadion statt. Die inständige Hoffnung bei all diesen Topspielen lautet, dass sie vor einer größeren Zuschauermenge stattfinden, wenn nicht gar vor vollem Haus. Ganze 163 705 Zuschauer zählte man in der abgelaufenen Corona-Saison in der 1. Bundesliga - insgesamt, wohlgemerkt. Der Durchschnitt lag bei 535 Fans, die meisten kamen an den ersten Spieltagen im vergangenen Spätsommer und Herbst, als die Inzidenzwerte dies noch zuließen.

Vor Ausbruch der Pandemie hatte die erste Bundesliga elfmal in Serie einen Schnitt von 40 000 pro Spiel übertroffen. In diese Sphären wird die Liga 2021/22 kaum vorstoßen können, doch angesichts derzeit niedriger Inzidenzen und einer kontinuierlich steigenden Impfquote hoffen DFL und Klubs auf eine Rückkehr zur Normalität. "Ich sehe derzeit wenig Gründe, um in der zweiten Jahreshälfte nicht schrittweise zum Normalbetrieb von Großveranstaltungen jeglicher Art zurückzukehren", sagte etwa DFL-Boss Seifert kürzlich der Bild-Zeitung. Bei der laufenden Europameisterschaft sind bei den Spielen in München 14 500 Zuschauer erlaubt, das entspricht einer Auslastung von rund 20 Prozent. So viele Zuschauer empfing der FC Bayern in der gesamten Saison 2020/21 nicht. "Ich wünsche dem FC Bayern und dem Fußball insgesamt, dass wir alle in unseren Stadien schon sehr bald ohne Risiko mit voller Kapelle, also mit 100 Prozent Zuschauerauslastung, spielen dürfen", äußerte der scheidende Bayern-Boss Rummenigge gar. Eine Annäherung an die Vor-Pandemie-Zeiten ist wohl Pflicht, die Corona-Krise hat den Vereinskassen bereits Verluste in Millionenhöhe beschert.

Der 1. Spieltag der ersten Bundesliga: Freitag, 13. August: Borussia Mönchengladbach - Bayern München 20.30, Samstag, 14. August: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg - VfL Bochum, 1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth, FSV Mainz 05 - RB Leipzig, FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim, Arminia Bielefeld - SC Freiburg, 1. FC Köln - Hertha BSC.

Der 1. Spieltag der zweiten Bundesliga: Freitag, 23. Juli: Schalke 04 - Hamburger SV (20.30), Samstag, 24. Juli bis Sonntag, 25. Juli: Werder Bremen - Hannover 96, Darmstadt 98 - Jahn Regensburg, 1. FC Heidenheim - SC Paderborn, FC St. Pauli - Holstein Kiel, 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue, SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden - FC Ingolstadt, Hansa Rostock - Karlsruher SC.