Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Coach Marco Rose hat die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga nach dem Sturz von der Tabellenspitze noch im Blick.

"Das ist ein Thema für uns, weil wir darauf angesprochen werden. Wir selbst reden nicht so sehr drüber. Aber wenn wir das noch schaffen können, nehmen wir das mit", sagte Rose am Dienstag.

Nach der Last-Minute-Niederlage beim 1:2 am Sonntag beim VfL Wolfsburg hatte sein Team die Tabellenführung nach mehr als zwei Monaten an RB Leipzig abgeben müssen. In den letzten beiden Spielen in diesem Jahr gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr/Sky) und am Samstag bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) forderte Rose eine Reaktion. "Wir müssen wieder positive Energie herstellen. Dafür brauchen wir wieder die letzte Konsequenz", sagte Rose. Die Borussia hatte sowohl in Wolfsburg als auch beim 1:2 in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul am vergangenen Donnerstag den entscheidenden Gegentreffer erst in der Nachspielzeit kassiert.

Gegen Aufsteiger Paderborn müssen die Gladbacher wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Saison auf Neuzugang Stefan Lainer verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte in Wolfsburg einen Schlag aufs Knie bekommen. Einen Einsatz des Österreichers bezeichnete Rose als "sehr fraglich". Trotzdem scheint ein Sieg am Mittwoch Pflicht. "Es geht darum, wieder ein Ergebnis zu bekommen. Wir wollen unsere Situation verbessern", sagte Rose. "Wenn wir Gas geben, werden wir auch erfolgreich sein."

Sportchef Max Eberl denkt trotz des Ausscheidens im DFB-Pokal und der Europa League nicht daran, den Kader im Winter etwas zu verkleinern. "Wir wollen größtmöglichen Erfolg haben und dafür brauchen wir alle Spieler", sagte Eberl. "Dass wir alle Spieler brauchen, hat die Hinrunde auch gezeigt. Nicht nur wegen Rotation. Sondern auch wegen Verletzungen, Sperren oder Formschwankungen."