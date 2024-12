Hinter Musiala, der die Auszeichnung zum zweiten Mal nach 2022 erhielt, landeten dessen kongenialer DFB-Partner Florian Wirtz (38 Prozent) und Kai Havertz (sechs Prozent). An der Aktion beteiligten sich bei den Frauen knapp 50 000 und bei den Männern knapp 145.000 Userinnen und User. Rechtsverteidigerin Gwinn stand in allen 18 Länderspielen auf dem Platz, erzielte dabei acht Tore und bereitete drei weitere vor. Ihr entscheidender Treffer zum 1:0 im „kleinen Finale“ bei den Olympischen Spielen in Paris sicherte der DFB-Auswahl die Bronzemedaille. Musiala krönte sich bei der Heim-EM zum Co-Torschützenkönig und wurde in die Mannschaft des Turniers gewählt. Er war einer der Schlüsselspieler bei der Renaissance der deutschen Elf, die die Herzen der Fans mit starken Auftritten zurückeroberte. In 13 Länderspielen gelangen ihm fünf Tore und fünf Assists.