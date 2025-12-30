Ein Sachbuch namens „Gianni Infantino, die Faszination des Bösen“ sollte sich wohl zum Bestseller eignen. Die Attraktion ist offensichtlich: In seinem Leben als Präsident des Fußball-Weltverbandes geht es um Macht und Geld, um Machenschaften und mutmaßlich dunkle Energien. Infantino herrscht über das größte Imperium der Welt, das Reich von König Fußball. Diese Formulierung würde dem 55-Jährigen übrigens sehr gut gefallen, denn er beschreibt den Fußball gern als Weltreligion, deren Gläubige noch in den hintersten Winkeln der Zivilisation zu finden seien. Allerdings würde er sich nicht als Herrscher, sondern als Diener bezeichnet wissen wollen. Ergebener Diener, würde er wahrscheinlich in gespielter Devotheit hinzufügen.