Ein Sachbuch namens „Gianni Infantino, die Faszination des Bösen“ sollte sich wohl zum Bestseller eignen. Die Attraktion ist offensichtlich: In seinem Leben als Präsident des Fußball-Weltverbandes geht es um Macht und Geld, um Machenschaften und mutmaßlich dunkle Energien. Infantino herrscht über das größte Imperium der Welt, das Reich von König Fußball. Diese Formulierung würde dem 55-Jährigen übrigens sehr gut gefallen, denn er beschreibt den Fußball gern als Weltreligion, deren Gläubige noch in den hintersten Winkeln der Zivilisation zu finden seien. Allerdings würde er sich nicht als Herrscher, sondern als Diener bezeichnet wissen wollen. Ergebener Diener, würde er wahrscheinlich in gespielter Devotheit hinzufügen.
MeinungDer Fifa-Präsident und die Fußball-WM2026 wird ein Infantino-Jahr – ohne Skrupel vor moralischer Leere
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Der Weltverbandschef herrscht über sein Reich wie ein Diktator und schmeichelt allen Mächtigen, mit denen der Fußball gute Geschäfte macht. Dass er sich das erlauben kann, liegt an ausbleibenden Alternativangeboten.
