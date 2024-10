Wenn der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) an diesem Freitag in München als Vorsitzender der Sportministerkonferenz zum Gipfel unter der Überschrift „Gewalt im Fußball “ einlädt, kann man ihm eines nicht vorwerfen: Dass er zu wenig Werbung für die Veranstaltung gemacht hat, die dem Ziel dienen soll, die Sicherheit in und um Fußballstadien zu verbessern. Seit Wochen spricht er in Interviews ein ganzes Potpourri an drastischen Maßnahmen aus, deren mögliche Anwendung er mit den eingeladenen Spitzenvertretern des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) und der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) besprechen will: Kollektivstrafen! Schnellgerichte! Geisterspiele! Spielabbrüche!

Zu den gewagten Formulierungen zählte auch die jüngste in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, man solle sich (im Punkt Stadionverbote und Teilausschlüsse von gewalttätigen Fans) ein Beispiel an anderen Ligen in Europa nehmen, etwa Italien. Moment mal, Italien? Wo Fan-Ausschlüsse zwar tatsächlich üblich sind und zum Teil auf rigorose Weise für Sicherheit sorgen, die berüchtigten Gewaltprobleme in der Ultraszene aber weiterhin akut und vielfältig sind? Da drängt sich die Frage auf, mit wie viel Fingerspitzengefühl Herrmann die Materie behandelt.

Nun ist es zunächst mal gut, dass die Innenminister den Austausch mit dem Fußball suchen, um sich über Sicherheit im Stadion zu verständigen. Dass keine Fan-Vertreter eingeladen sind, ruft Kritik aus den einschlägigen Fan-Organisationen hervor, ist aber in dem Fall, wenn es um Verabredungen mit den Veranstaltern gehen soll, auch plausibel. Dass der Zeitpunkt unglücklich wirkt, weil Stadiongewalt in der Bundesliga zuletzt vor einigen Monaten ein akutes Thema war, ist wohl der komplizierten Terminfindung geschuldet.

Inhaltlich ist der von Herrmann (und unter anderem seinem Bremer Kollegen Ulrich Mäurer von der SPD) angeschlagene Ton weder überraschend noch hilfreich. Sosehr mancher Regionalkonflikt zwischen Fans auf hässliche Weise eskalierte, so wenig belegen die Zahlen der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) der Polizei einen generellen, deutlichen Anstieg der Gewalt an Spieltagen. Die Zahl der verletzten Personen stieg laut den neuesten Zahlen aus der Saison 2022/23 im Vergleich zur Vor-Corona-Saison 2018/19 von 1127 auf 1176 an (im Verhältnis zu den Besucherzahlen auf 0,0052 Prozent).

Es ist natürlich notwendig, sich an ein zum Teil gewaltbereites Fan-Milieu anzupassen, um die Stadionsicherheit auch weiter zu gewährleisten. Doch dass der Weg dorthin eher nicht bloß härtere Strafen, geschweige denn deren lautstarke Ankündigung sind, sondern über Präventionsmaßnahmen und eine sachliche Beschäftigung mit den Problemen führt, ist bei den mit dem Thema befassten Menschen wohl weitestgehend Konsens.

Vielleicht sollte man von dem Treffen in München aber auch einfach nicht zu viel erwarten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat ihre Teilnahme wegen Beratungen im Bundestag kurzfristig abgesagt.