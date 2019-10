Gent (dpa) - Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat für das Spiel der Europa League beim belgischen Erstligisten KAA Gent zwei Änderungen im Vergleich zum 1:1 bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag vorgenommen. In der Dreierkette der Abwehr ersetzt am Donnerstagabend (18.55 Uhr/DAZN) Robin Knoche den Schweizer Kevin Mbabu. Im Mittelfeld spielt Renato Steffen für Jérôme Roussillon. Die Wolfsburger wollen in Gent mit einem Sieg einen großen Schritt zum Weiterkommen machen. Die Niedersachsen sind in dieser Saison in allen Wettbewerben noch ohne Niederlage.