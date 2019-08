London (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt positive Energie verschafft und hält dabei noch einige Asse in der Hinterhand. Bei der erfolgreichen 4:0-Generalprobe beim Premier League-Verein Crystal Palace zeigte sich der letztjährige Tabellenelfte zumindest im zweiten Abschnitt bereit für den Auftritt beim Regionalligisten VfB Eichstätt in der ersten DFB-Pokalrunde am kommenden Sonntag. "Dass wir zu Null gespielt und auswärts bei einem Premier League-Vertreter vier Tore erzielt haben, stimmt mich sehr positiv", sagte Hertha-Trainer Ante Covic nach dem Erfolg im Londoner Sellhurst Park.

Dabei kamen die Herthaner erst nach einem kuriosen Rückentreffer von Marvin Plattenhardt kurz vor dem Seitenwechsel auf Touren und hatten zuvor bei zwei Chancen der Gastgeber Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Nach dem Seitenwechsel stellte Kapitän Vedad Ibisevic (52.) die Weichen auf Sieg. Maximilian Mittelstädt in der 76. Minute und der eingewechselte Davie Selke mit einem verwandelten Foulelfmeter (79.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.

Dabei legten die Berliner ihre Karten noch gar nicht vollständig auf den Tisch, da das letzte Vorbereitungsspiel ohne Neuzugänge in der Startelf bestritten wurde. Der erst am Donnerstag verpflichtete Rekordeinkauf Dodi Lukebakio hatte am Samstag auf dem heimischen Schenkendorfplatz trainiert und stand nicht im Kader der Berliner. "Er wird die Zeit erhalten, um in beste Verfassung zu kommen", sagte Hertha-Manager Michael Preetz und verwies auf den späteren Trainingseinstieg des 21-Jährigen bedingt durch die Teilnahme des Belgiers an der U21-EM. Das werde aber nicht allzu lange dauern, glaubt Preetz: "Er hat schon ein Jahr in der Bundesliga gespielt."

Auch Covic will den Stürmer "schnellstmöglich auf den Platz bekommen", warnt aber auch, dabei "auf seine körperliche Verfassung" zu achten. Als Beispiel dient Verteidiger Dedryck Boyata. Der Neuzugang von Celtic Glasgow laboriert weiter an einer Oberschenkelblessur und hatte im zweiten Trainingslager in Österreich gar nicht mehr mit der Mannschaft trainiert.

Einzig Neuzugang Eduard Löwen vom Erstliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zeigt sich fit und wurde in London nach 61 Minuten eingewechselt. Ob der Mittelfeldspieler beim Pokalauftritt beim letztjährigen Zweiten der Regionalliga Bayern am Sonntag in Ingolstadt auflaufen wird, zeigt sich erst ab Mitte der Woche. Die Spieler haben zwei Tage frei bekommen und starten erst ab Mittwoch in die Vorbereitung auf die erste Pokalrunde - mit einem guten Ergebnis im Rücken.