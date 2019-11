Gelsenkirchen (dpa) - Keven Schlotterbeck könnte eine längere Verletzungspause drohen. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin musste beim 1:2 (1:1) in der Partie beim FC Schalke 04 am Freitagabend bereits in der 27. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. "Am Kreuzband ist nichts. Trotzdem ist unser Arzt eher ein bisschen skeptisch, was das Ganze betrifft bei ihm", sagte Unions Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, der lange Leiter der Schalker Nachwuchsabteilung war. Auch Trainer Urs Fischer wusste nach dem Spiel noch nichts Genaues. "Ich kann noch nichts sagen. Wir müssen das in den nächsten Tagen abklären."