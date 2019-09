Mainz (dpa) - Schalkes Trainer David Wagner hat seinen früheren Verein FSV Mainz 05 vor dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. "Wer im alten Bruchwegstadion vor 4000 oder im Topspiel gegen den VfL Bochum vor 5000 Zuschauern gespielt hat und jetzt sieht, was hier entstanden ist, der kann nur stolz darauf sein", sagte Wagner der "Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Der 47-Jährige fügte an: "Ein super Stadion, eine sensationelle Entwicklung und ein klasse Verein, der sich in der Bundesliga etabliert hat, was damals undenkbar schien."

Wagner spielte von 1991 bis 1995 bei den Rheinhessen und trifft an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit dem FC Schalke 04 auf seinen Ex-Club. In die Region hat der Trainer auch persönliche Verbindungen. "Meine Schwiegereltern wohnen in Bretzenheim, können praktisch zur Opel Arena rüber spucken. Meine Schwägerin wohnt in Marienborn. Zudem studiert unsere Tochter in Wiesbaden", sagte der Coach. Er sei relativ häufig in der Region, habe mit seinem früheren Club als Profi aber "nicht unbedingt den engen Kontakt".