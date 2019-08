Schalker Ehrenrat will am Dienstag Tönnies anhören

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will sich heute mit dem Fall des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies befassen. Der 63-Jährige soll dem Gremium erklären, wie es in der vergangenen Woche bei einer Festrede in Paderborn zu den viel kritisierten Aussagen über Afrikaner kam und wie die Äußerungen gemeint waren. Statt im Kampf gegen den Klimawandel Steuern zu erhöhen, solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, hatte Tönnies gesagt. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren."