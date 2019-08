Düsseldorf (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 hofft auf einen Coup gegen Rekordmeister FC Bayern München. Die Partie des Revierclubs gegen den Titelfavoriten am Samstag (18.30 Uhr) ist in der Fußball-Bundesliga das Topspiel des 2. Spieltages. Die in der vergangenen Saison heimschwachen Schalker könnten eine Woche nach ihrem Remis in Mönchengladbach den Fehlstart der Münchner perfekt machen. Die Bayern waren zum Ligastart nicht über ein 2:2 gegen Hertha BSC hinausgekommen.