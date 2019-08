Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 will seine schwache Heimbilanz aus der vorigen Saison aufpolieren und hofft auf den ersten Bundesligasieg gegen Bayern München seit fast neun Jahren. "Wir werden nur eine Chance gegen die Bayern haben, und die ist nicht die allergrößte, wenn wir alle ans Limit gehen, wahrscheinlich sogar darüber hinaus", sagte Schalkes Trainer David Wagner vor dem Topspiel des zweiten Spieltags am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). "Wir werden alles raushauen. Mal schauen, was am Ende herauskommt." Der Revierclub wartet seit Januar auf einen Sieg im eigenen Stadion.