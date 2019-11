Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke hält sein Wintertrainingslager in Spanien ab. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, bereitet sich das Team vom 2. bis 9. Januar in Fuente Alamo bei Murcia auf die Rückrunde der laufenden Saison vor. Am 7. Januar ist ein Testspiel geplant. Gegner, Spielort und Anstoßzeit stehen jedoch noch nicht fest. Die Rückreise führt das Team von Trainer David Wagner nach Hamburg. Im Volksparkstadion steht am 10. Januar (18.00 Uhr) ein Test gegen den HSV an.