Für den Griff in den Nacken eines Assistenztrainers ist Fußball-Profi Lionel Messi von der nordamerikanischen Profiliga MLS zu einer Geldstrafe in nicht genannter Höhe verurteilt worden. Der Argentinier von Inter Miami habe nach der Partie gegen New York City FC (2:2) gegen die „Hände zum Gesicht/Kopf/Hals eines Gegners-Regel“ verstoßen, teilte die US-Liga mit. Nach dem Abpfiff der Partie am vergangenen Samstag hatte Messi New Yorks Assistenztrainer Mehdi Ballouchy in den Nacken gegriffen.