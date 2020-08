Meldungen im Überblick

Fußball, England: Der FC Fulham kehrt nach einem Jahr in die englische Premier League zurück. Der Fußballverein aus West-London sicherte sich den Aufstieg am Dienstag im Finale der Play-Offs durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen den Lokalrivalen FC Brentford. Joe Bryan (105. Minute/117.) sicherte Fulham mit seinem Doppelpack die lukrative Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Der Anschlusstreffer von Henrik Dalsgaard (120.+4) kam zu spät.

Durch die TV-Verträge der Premier League winken Rückkehrer Fulham in den kommenden Jahren umgerechnet rund 180 Millionen Euro. Teil davon ist die sogenannte Fallschirm-Zahlung von rund 80 Millionen Euro im Falle eines erneuten Wiederabstiegs. Die Londoner, die auch vor zwei Jahren über die Play-offs in die Premier League gekommen waren, folgen den direkten Aufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion.

Brentford, das zuletzt in der Fußball-Saison 1946/47 in der höchsten englischen Spielklasse spielte, scheiterte bereits zum neunten Mal in den Aufstiegs-Play-offs. Besonders bitter: In der abgelaufenen Saison der zweitklassigen Championship hatte der Klub zweimal gegen Fulham gewonnen. Den direkten Aufstieg über die Tabellenposition hatte Brentford am letzten Spieltag als Dritter nur knapp verpasst. Fulham hatte die Saison auf Platz vier beendet und im Play-off-Halbfinale den Tabellenfünften Cardiff City (3:0, 1:2) überwunden. Brentford hatte sich zuvor gegen den Sechsten Swansea City (Hinspiel: 0:1, Rückspiel: 3:1) durchgesetzt.

Basketball, NBA: Nationalspieler Maximilian Kleber und seine Dallas Mavericks haben beim Saisonfinale der Basketball-Profiliga NBA in Orlando/Florida ihren ersten Sieg gefeiert. Im dritten Auftritt seit dem Restart gewann Dallas gegen die Sacramento Kings mit 114:110 nach Verlängerung. Ihre ersten beiden Auftritte hatten die Texaner nur knapp verloren. Den Play-off-Platz haben die Mavericks aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz aber ohnehin bereits seit Montag sicher. Am Dienstag kam Kleber in knapp 30 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und sechs Rebounds.

Nationalspieler Daniel Theis hat derweil mit den Boston Celtics im dritten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Der Rekordmeister unterlag den Miami Heat 106:112 und konnte erneut nicht an die größtenteils starken Leistungen bis zur Coronapause anknüpfen. Theis erzielte in gut 26 Minuten elf Punkte und sammelte fünf Rebounds. Boston ist als Tabellendritter im Osten längst für die Play-offs qualifiziert, für die Celtics geht es in den verbleibenden Spielen lediglich noch um eine gute Ausgangsposition.