Die SpVgg Greuther Fürth hat Verteidiger Luca Itter fest verpflichtet. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Freitag mitteilte, bekommt der 23-Jährige einen Dreijahresvertrag. Die Mittelfranken hatten Itter im Winter 2021 vom SC Freiburg ausgeliehen und die Leihe im Sommer 2021 nach dem Aufstieg um ein Jahr verlängert. "Für mich war klar, dass ich auf jeden Fall in Fürth bleiben möchte", sagte Itter, der zu 24 Bundesliga-Einsätzen für die Fürther kam. "Er hat sich bei uns in den letzten eineinhalb Jahren enorm entwickelt", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi.