Fürth (dpa/lby) - Branimir Hrgota stürmt künftig für Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Franken verpflichteten am Mittwoch den Schweden, der laut Mitteilung einen Zweijahresvertrag erhält. Bis Ende der vergangenen Saison stand Hrgota noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, zuvor spielte der Angreifer für Borussia Mönchengladbach. Hrgota lief in Frankfurt und Gladbach in 104 Bundesliga-Spielen auf. In der Europa League kam der 26-Jährige 13 Mal zum Einsatz.