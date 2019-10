Fürth (dpa/lby) - Nach drei Niederlagen in Serie will die SpVgg Greuther Fürth ihren Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga aufhalten. Die Mannschaft wolle "mit einem positiven Ergebnis aus der Länderspielpause kommen", sagte Trainer Stefan Leitl vor der Heimpartie am Freitag (18.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden. Der Coach der Franken habe nichts "grundlegend verändert", denn sein Team tue "immer viel für's Spiel." Zuletzt habe beim Tabellenzwölften allerdings unter anderem die Präzision gefehlt.

Für Leitl ging es in der Länderspielpause nicht zuletzt darum, die angeschlagenen Spieler wieder fit zu kriegen. Unter anderen sind Mittelfeldspieler Paul Seguin und Verteidiger Marco Meyerhöfer wieder zurück.