Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will im Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga in Stuttgart mit viel Kampf eine Überraschung schaffen. "Natürlich ist der VfB Favorit", sagte Trainer Stefan Leitl einen Tag vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Chancenlos sehen sich die Franken aber nicht. "Wir brauchen gute Beine und müssen gut gegen den Ball arbeiten, dann ist jeder Gegner schlagbar."

Stuttgart ist Tabellenführer. Die Fürther gehen als Vierte in den 7. Spieltag. Zuletzt feierte das "Kleeblatt" einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Wiesbaden. Mit einem Sieg in Stuttgart mit zwei Toren Differenz und Punktverlusten von Hamburg und Bielefeld könnte das Team von Leitl sogar die Spitze im deutschen Fußball-Unterhaus übernehmen.

"Wir nehmen eine gute Entwicklung, haben eine hohe Intensität im Training und einen gesunden Konkurrenzkampf", sagte Leitl, der neben den länger verletzten Sebastian Ernst und Marco Meyerhöfer nur auf Maximilian Bauer verzichten muss. Der Ersatzspieler in der Abwehr konnte wegen Sprunggelenksproblemen nicht trainieren und fällt aus.