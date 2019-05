30. Mai 2019, 18:34 Uhr Fußball Frust in Mailand

Trainer-Entlassungen bei Inter und AC

Inter Mailand hat sich trotz des neuerlichen Erreichens der Champions League von Trainer Luciano Spalletti getrennt. Inter hatte nach einer zähen Saison in der italienischen Serie A den vierten Platz belegt, einen Punkt vor dem Stadtrivalen AC Milan, und sich damit neben Meister Juventus Turin, Neapel und dem Überraschungsteam Atalanta Bergamo für die Champions League qualifiziert. Spalletti war seit 2017 im Amt und hatte den Klub in dieser Saison zum ersten Mal seit sieben Jahren in Europas Königsklasse an den Start gebracht. Nachdem Inter dort in der Gruppenphase Dritter geworden war, ging es in der Europa League weiter, wo die Mailänder im Achtelfinale an Eintracht Frankfurt scheiterten. Der chinesische Inter-Präsident Steven Zhang war mit den schwankenden Leistungen unzufrieden. Favorit auf die Nachfolge Spallettis ist der frühere italienische Nationaltrainer und Meistercoach des FC Chelsea, Antonio Conte.

Auch beim Stadtrivalen Milan, der die Champions League als Liga-Fünfter verpasst hat, gibt es einen Umbruch: Trainer Gennaro Gattuso und Sportdirektor Leonardo müssen gehen. "Es waren 18 tolle Monate", bilanzierte Gattuso, den Massimiliano Allegri (hört bei Serienmeister Juventus auf) oder Filippo Inzaghi (Lazio Rom) ersetzen könnten. Neuer Milan-Sportdirektor soll der langjährige Kapitän Paolo Maldini, 50, werden.