Der frühere belgische Fußball-Nationalspieler Radja Nainggolan ist im Rahmen von Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel festgenommen worden. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte, werde wegen mutmaßlichen Kokainimports aus Südamerika nach Europa über den Hafen von Antwerpen sowie den weiteren Vertrieb in Belgien ermittelt. In diesem Zusammenhang sei es auch zu der Festnahme des 36-Jährigen gekommen. Insgesamt habe es in der Provinz Antwerpen sowie in und um Brüssel 30 Hausdurchsuchungen gegeben. Da die Verhöre noch liefen, gebe es derzeit keine weiteren Informationen, hieß es.