Freiburg (dpa/lsw) - Nach seinem Bundesliga-Debüt haben der SC Freiburg und der junge Mittelfeldspieler Lino Tempelmann die Zusammenarbeit verlängert. Angaben zur Laufzeit des neuen Vertrags machte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag wie üblich keine. "Ich spüre hier viel Vertrauen und habe beim SC das perfekte Umfeld für meine Entwicklung", sagte der 20 Jahre alte Tempelmann. Er ist seit 2017 im Verein und kam vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Beim 2:1 gegen RB Leipzig am Samstag gab der deutsche U20-Nationalspieler sein Debüt bei den Profis, wurde aber nach 34 Minuten ausgewechselt.