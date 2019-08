Freiburg (dpa/lsw) - Torwart Alexander Schwolow möchte mit dem SC Freiburg eine erneute Zitterpartie in der ersten Runde des DFB-Pokals vermeiden. "Wir wollen ein gutes und sauberes Spiel hinlegen und keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir ohne Verlängerung und Elfmeterschießen in die nächste Runde einziehen können", sagte der 27-Jährige vor dem Duell mit dem Drittligisten 1. FC Magdeburg am Samstag (15.30 Uhr) in einem Interview auf der Vereinshomepage des Fußball-Bundesligisten.