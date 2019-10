Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht heute gegen den Champions-League-Teilnehmer RB Leizig vor einer schweren Aufgabe. Mit einem Sieg könnte der Tabellensechste jedoch an Leipzig vorbeiziehen. Die Sachsen sind vor dem neunten Spieltag Fünfter. Leipzig ist zwar in der Liga seit drei Spielen ohne Sieg, hat am Mittwoch in der Champions League aber mit 2:1 gegen Zenit St. Petersburg gewonnen.

SC-Trainer Christian Streich kündigte an, im Tor Mark Flekken anstelle des verletzten Stammkeepers Alexander Schwolow aufzubieten. Leipzig kommt ersatzgeschwächt nach Freiburg, hinter dem Einsatz von Nationalstürmer Timo Werner steht ein großes Fragezeichen.