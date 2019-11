SC Freiburg kann mit Sieg in Bremen Tabellenführer werden

Bremen (dpa) - Der SC Freiburg trifft am zehnten Spieltag heute auf den SV Werder Bremen und kann mit einem Sieg theoretisch sogar die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Die Gastgeber aus Bremen haben in den vergangenen vier Spielen nur Unentschieden gespielt und sind Zwölfter. Freiburg muss neben Nationalspieler Luca Waldschmidt auch weiterhin auf Nicolas Höfler und Torwart Alexander Schwolow verzichten.