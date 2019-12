Freiburg (dpa) - Stürmer-Star Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat am Mittwoch mit seinem Treffer in der 16. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 beim SC Freiburg seinen früheren Trainer Jupp Heynckes von Platz drei der Bundesliga-Rekordtorschützenliste verdrängt. Der 31 Jahre alte Pole hat nun 221 Treffer in der Fußball-Bundesliga erzielt und war damit in seinen insgesamt 306 Spielen für Borussia Dortmund und die Bayern einmal mehr erfolgreich als Heynckes. Der mittlerweile 74 Jahre alte Triple-Trainer benötigte 369 Spiele, um 220 Treffer für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach zu erzielen.

Bundesliga-Rekordtorschütze ist nach wie vor Gerd Müller, dem 365 Treffer in 427 Spielen gelangen. Der frühere Bayern-Stürmer führt in der Torjäger-Bestenliste klar vor Klaus Fischer, der seine 268 Tore für den TSV 1860 München, den FC Schalke 04, den 1. FC Köln und den VfL Bochum erzielte.