Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg startet heute gegen den FSV Mainz 05 in die letzte Saison im Schwarzwaldstadion. Nach dieser Spielzeit zieht der Fußball-Bundesligist in ein neues Stadion am Stadtrand. Gegen Mainz ist Freiburg leicht favorisiert. Die Gäste haben im DFB-Pokal in der ersten Runde verloren und schon einen Dämpfer kassiert. Allerdings hat Freiburg seit Jahren Schwierigkeiten am ersten Spieltag und zuletzt 2001 einen Sieg zum Saisonstart eingefahren.