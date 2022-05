Dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Nico Schlotterbeck der zuletzt erwartete Transfercoup gelungen. Wie die Breisgauer mitteilten, kehrt Nationalspieler Matthias Ginter ablösefrei zu seinem Heimatverein zurück. Der 28-Jährige kommt im Sommer nach Vertragsende aus Mönchengladbach, über die Laufzeit machte der Sport-Club keine Angaben. Schlotterbeck hatte am Montag seinen Wechsel zu Borussia Dortmund bestätigt. In Freiburg passe "das Gesamtpaket perfekt", begründete Ginter seinen Schritt: "Ich wollte nochmal etwas ganz Besonderes in meiner Karriere machen, und etwas Spezielleres als die Rückkehr zum Sport-Club und in meine Heimat gibt es für mich nicht."