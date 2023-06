Kommentar von Anna Dreher

Anfang des Monats hat der Fußballweltverband Fifa eine Mitteilung verschickt, Überschrift: "Neues Zahlungsmodell garantiert Unterstützung für jedes Team und jede Spielerin der Frauen-Weltmeisterschaft 2023." Die 32 an der WM teilnehmenden Verbände erhalten insgesamt 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) - fast viermal so viel wie bei der WM 2019. Vor allem wird die Fifa bei dem am 20. Juli startenden Turnier in Australien und Neuseeland erstmals zweckgebundene Prämien ausschütten, die direkt an die Hauptdarstellerinnen fließen. Jeder WM-Teilnehmerin werden 30 000 Dollar garantiert. Wer es ins Achtelfinale schafft, erhält 60 000, fürs Viertelfinale gibt es 90 000, für den Finaleinzug 195 000 und für den Titel 270 000 Dollar (252 000 Euro). Alles Rekordsummen.