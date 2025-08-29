Der Doublesieger FC Bayern München und der Meisterschaftszweite VfL Wolfsburg spielen wie im Vorjahr um den ersten Titel der Frauenfußball -Saison. Die Münchnerinnen gehen favorisiert in das Supercup-Duell an diesem Samstag (14 Uhr/ZDF und Magentasport) im Karlsruher Wildpark, für das bislang 15 000 Tickets verkauft wurden. Neu-Trainer José Barcala kann unter anderem auf Lena Oberdorf setzen. Die nach einem Kreuzbandriss lange ausgefallene Fußball -Nationalspielerin steht vor ihrem Pflichtspieldebüt für den FCB.

Bei den Wolfsburgerinnen gibt wieder Stephan Lerch die Taktik vor. Der Nachfolger von Tommy Stroot betreute den VfL bereits zwischen 2017 und 2021 als Chefcoach. Wie viele der zwölf Neuzugänge er gegen die Münchnerinnen aufbieten will, ließ der 41-Jährige vor dem Spiel offen. 15 Profis hatten den Club verlassen, darunter DFB-Star Jule Brand (Olympique Lyon).

Das Prestige-Duell im Vorjahr gewannen die Münchnerinnen durch ein 1:0 gegen Wolfsburg in Dresden. Es war die erste Supercup-Auflage seit 1997.