Gedanklich hatten sich die deutschen Spielerinnen schon eine Weile darauf einstellen können, was dann ein paar Minuten vor halb neun passierte, als der Schlusspfiff durch das Estadio Metropolitano tönte. Sie blickten enttäuscht auf den Rasen angesichts der verpassten Chance, während sich wenige Meter entfernt die Spanierinnen in den Armen lagen, hüpften und sich mit 55 843 Zuschauern in Madrid freuten, dass sie es wieder einmal geschafft hatten, einen Titel zu gewinnen. Die Deutschen hatten sich gewehrt, aber innerhalb von 13 Minuten kippte am Dienstagabend das Final-Rückspiel der Nations League, weil die Weltmeisterinnen wieder so aufgetreten waren, wie man es von ihnen gewohnt ist.