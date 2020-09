Von Anna Dreher

Pia Sundhage hatte sich eine blaue Maske über Mund und Nase gezogen, selbstverständlich achtet auch die Nationaltrainerin von Brasiliens Fußballerinnen auf die Hygienevorgaben angesichts des Coronavirus. Was allerdings den Nachteil hatte, dass ihre Emotionen schwieriger an ihrer Mimik abzulesen waren. Sundhage gab also bei der Pressekonferenz vorsichtshalber einen Hinweis. "Ich hoffe, dass Sie alle das Lächeln in meinen Augen sehen können", sagte die Schwedin und zeigte auf ihr Gesicht. "Das ist historisch. Ein Teil davon zu sein, ist etwas ganz Besonderes."

Sundhage, 60, ist eine Ikone des Frauenfußballs, sie hat als Spielerin und als Trainerin sehr viel erlebt in diesem Sport und einige Titel gewonnen. Aber nun ist etwas passiert, das selbst für sie außergewöhnlich gewesen ist. Weil es den nächsten Schritt nach vorne in einem schon lange geführten Kampf markiert, der nicht allein den Sport, sondern die Gesellschaft überhaupt betrifft: jener um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung.

Vergangene Woche gab der brasilianische Fußballverband CBF bekannt, dass er den Frauen künftig gleich viel Geld bezahlen wird wie den Männern. Spielerinnen wie der sechsmaligen Weltfußballerin Marta und Rekordnationalspielerin Formiga - die sich seit Jahren für Gleichberechtigung einsetzen - wird also nun in Form von Prämien und Spesen die gleiche Wertschätzung zuteil wie Neymar, Dani Alves und Roberto Firmino. Die Confederação, sagte deren Präsident Rogerio Caboclo am Mittwoch, "hat das Preisgeld und die Zulagen zwischen Männer- und Frauenfußball ausgeglichen. Was bedeutet, dass die Spielerinnen das gleiche verdienen wie die Männer".

Sieben von 159 Verbänden machen keinen Unterschied mehr bei der Bezahlung

Schon im März sei Sundhage und ihrem Team diese Entscheidung mitgeteilt worden. Die neue Regelung soll für jene Teams gelten, die Brasilien bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften vertreten. Wobei die CBF hier von einer "proportionalen Anpassung" sprach - die Preisgelder, die der Weltverband Fifa ausschüttet, unterscheiden sich stark: Bei der Männer-WM 2018 waren es insgesamt 400 Millionen US-Dollar, 2019 bei den Frauen 30 Millionen.

Und als sei vergessen worden, dass man diesen Schritt selbst ja auch längst gemacht hat, meldete sich einen Tag später die englische Football Association zu Wort. "Die FA bezahlt ihren Spielerinnen gleich viel wie ihren männlichen Kollegen für die Repräsentation Englands, sowohl bei der Vergütung als auch in Bezug auf Spielboni", hieß es. Und: "Die Parität besteht seit Januar 2020." Erstmals angewandt wurde sie wohl im März beim SheBelieves Cup in den USA.

Es ist interessant, dass CBF und FA nicht schon vor Monaten darauf aufmerksam gemacht haben, gehören sie doch zu den wenigen Vorreitern unter 159 Verbänden mit Frauenteams bei der Fifa. Damit machen nun Norwegen, Neuseeland, Australien, Finnland, Fiji, Brasilien und England keinen Unterschied mehr bei der Bezahlung. Große Aufmerksamkeit auf das Thema hatten zuletzt vor allem die Fußballerinnen der USA vor der WM 2019 mit einer Klage gegen ihren Verband erzielt, wegen ungleicher Bezahlung. Ein Richter lehnte diese wie auch die direkte Berufung der Weltmeisterinnen ab. Der Prozess um die verbleibende Klage zu den Arbeitsbedingungen indes ist für 15. September angesetzt.