Von Anna Dreher, London

Der Abend war so gut gelaufen. Und dann verpasste ausgerechnet in diesem Moment der DJ seinen Einsatz. Die Spielerinnen des deutschen Nationalteams hatten sich auf dem Rasen des Brentford Community Stadiums versammelt, entweder noch in den weißen Trikots oder schon die mintgrüne Trainingsjacke drüber. Giulia Gwinn, Sara Däbritz, Merle Frohms und die anderen hüpften auf der Stelle hin und her und ließen dabei Handtücher oder Pullover über ihren Köpfen kreisen. Was fehlte, war die Musik. Also improvisierten sie mit ihren Stimmen: "Wooop! Wooop! Wooop!" Als der DJ endlich die richtige Taste drückte und "Cotton Eye Joe" der Country-Dance-Band Rednex durch die Boxen schallte, war die Choreographie schon wieder vorbei.

Schon nach dem letzten Spiel der Gruppenphase dieser Fußball-Europameisterschaft hatten die Deutschen eine Mischung aus Line-Dance und Schuhplattler gezeigt. Fuß vor, zur Seite, zurück, die Sohle zur Hand, nach links, nach rechts, zwischendurch Freestyle in Form von verschiedensten Interpretationen. Der erste Auftritt fand noch fern der Öffentlichkeit in der Kabine statt, aber es gibt ein Video davon. Die simplere Gestaltung der zweiten Darbietung zeigt die Weitsicht der Spielerinnen: Das 2:0 im Viertelfinale gegen Österreich war richtig harte Arbeit und die Beine danach müde. Da bot sich auf der Stelle hüpfen mehr an als eine komplizierte Schrittfolge. Wobei sie sich bis zum Schluss gar nicht sicher sein konnten, überhaupt einen Freudentanz aufführen zu können.

"Es war das erwartet intensive Spiel gegen einen sehr hartnäckigen Gegner, der uns in allen Bereichen gefordert und uns auch weh getan hat", sagte Martina Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz. "Mein Respekt und mein Kompliment geht an Österreich, weil sie genau das reingeworfen haben, was wir erwartet hatten. Nicht nur mental, sondern auch, indem sie guten Fußball gespielt haben und einen klaren Plan hatten." Die Bundestrainerin stand nach dem Schlusspfiff zunächst einfach nur da und schaute versonnen in die Ferne, ergriffen vom Halbfinaleinzug.

Deutschland bleibt ohne Gegentor - aber auch dank Latte und Pfosten

Seit ihrem Olympiasieg 2016 waren die DFB-Frauen bei keinem großen Turnier mehr unter den besten Vier gelandet. Bei der EM 2017 und der WM 2019 war jeweils im Viertelfinale Schluss, Olympia 2021 wurde verpasst. Auf gar keinen Fall sollte daraus für den achtmaligen Europa- und zweimaligen Weltmeister eine dreiteilige Wir-verabschieden-uns-im-Viertelfinale-Horror-Serie werden. Und bei der EM 2022 findet langsam ein Rollenwechsel statt: Die Deutschen waren ja erstmals seit langem nicht als Mitglied des Favoritenkreises angereist, so richtig wusste niemand, wie man sie einzuordnen hat. Vier Siege in vier Spielen später gelten sie als ernstzunehmender Titelanwärter, der als einziger Teilnehmer noch kein Tor kassiert hat.

Detailansicht öffnen Österreichs Trainerin Irene Fuhrmann (l) und die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Dass das nach dem Viertelfinale noch so ist, hatte auch mit Glück zu tun. In der 13. Minute knallte der Kopfball von Marina Georgieva an den linken Pfosten. In der 52. Minute schoss Barbara Dunst aus mehr als 20 Metern an die Latte. In der 57. Minute verhinderte der linke Pfeiler einen Treffer von Sarah Puntigam. Wobei Torhüterin Frohms das so bewertete: "Ich habe schon im Ansatz gesehen, dass das ein typischer Dunsti werden könnte. Da habe ich gemerkt, wenn ich das richtige Stellungsspiel habe und maximalen Abdruck, müsste der übers Tor gehen. Und bei dem anderen war ich noch dran."

Frohms wusste so gut Bescheid, weil sie Dunst aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Eintracht Frankfurt kennt - wie sich überhaupt quasi alle kannten: Die österreichische Start-Elf bestand am Donnerstag ausschließlich aus aktuellen oder ehemaligen Bundesliga-Spielerinnen, in der deutschen steht mit Däbritz lediglich eine im Ausland unter Vertrag. Das machte dieses Viertelfinale zu einem besonderen, es war ein Treffen unter Bekannten, was sich auch am Ende zeigte.

Österreicherinnen wie Deutsche standen lange in kleineren, gemischten Gruppen zusammen, unterhielten, umarmten, trösteten oder beglückwünschten sich. Die einen hatten gegen eine starke Formation verloren, die anderen gegen einen starken Gegner gewonnen. "Ich bin enttäuscht, aber auch unheimlich stolz auf diese Leistung", sagte Österreichs Trainerin Irene Fuhrmann, die Deutschland als Weltklasse bezeichnete: "Vor vielen Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass wir ein Spiel so lange offen halten. Ich kann meinem Team nichts vorwerfen, wir haben alles versucht."

Popp erzielt ihr viertes Tor im vierten EM-Spiel

Ihre Spielerinnen traten mutig auf und dominierten. Sie setzten die Deutschen vor den 16 025 Zuschauern mit aggressivem Pressing permanent unter Druck. In der ersten Halbzeit wirkten diese nervös, was sich in Fehlpässen und Ballverlusten zeigte. Trotzdem waren sie es, die in Führung gingen: Klara Bühl setzte sich im Zweikampf gegen Carina Wenninger durch und leitete den Ball zur idealen Vorlage auf Lina Magull weiter (1:0, 25. Minute). Über einen stringenten Spielaufbau zu mehr Ruhe zu finden, klappte aber auch danach kaum, weil sich ihnen die Gegnerinnen entschlossen in den Weg stellten. "Wir sind in der Spieleröffnung in der ersten Halbzeit nicht in die Räume gegangen, die wir eigentlich taktisch vorgegeben hatten, weil der Mut nicht da war", analysierte Voss-Tecklenburg. "Wir haben uns nicht so getraut. Aber dazu kann ich die Spielerinnen nicht zwingen."

Detailansicht öffnen Deutschlands Svenja Huth (l) und Lina Magull jubeln nach Magulls 1:0. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

In der Pause scheinen jedenfalls die richtigen Schlüsse gezogen worden zu sein: Österreichs Auswahl ließ kein bisschen nach, aber nach der Einwechslung der beiden Achter Lena Lattwein und Linda Dallmann agierten die Deutschen souveräner - und nutzten im entscheidenden Moment einen Fehler aus. Als die Partie nach vielen ereignisreichen und spannenden Minuten fast vorbei war, rauschte Alexandra Popp in einen Schuss von Manuela Zinsberger und lenkte den Ball über die Linie (2:0, 90.). Für die 31 Jahre alte Kapitänin war es das vierte Tor in ihrem erst vierten EM-Spiel, allesamt in England. In der Historie zieht sie nun mit Heidi Mohr gleich, die ebenfalls in vier EM-Partien in Serie traf.

"Wir sind hier ins Turnier gestartet, wo jeder gedacht hat, dass wir nichts reißen", sagte Popp. "Jetzt stehen wir im Halbfinale, und das hat sich die Mannschaft unglaublich verdient." Das lange Warten auf den nächsten Treffer war darin bedingt, dass auch die Österreicherinnen Hilfe vom Aluminium erhielten. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff donnerte ein Schuss von Gwinn an den linken Pfosten, in der 78. Minute zog Bühl ab - Latte. Die 21-Jährige wurde zur besten Spielerin gewählt, sie ragte wie die 20-Jährige Lena Oberdorf mit einer überaus starken Leistung heraus. Voss-Tecklenburg lobte beide für ihre Reife, die Intensität ihres Spiels, ihren Arbeitseifer und ihre Energie.

Die Nachricht vom Tod Uwe Seelers schockt das Team vor dem Spiel

Die 54-Jährige erzählte spät am Abend auch, wie schwierig der Tag für ihr Team durch die Nachricht von Uwe Seelers Tod gewesen sei. Sie habe das Glück gehabt, den Ehrenspielführer - dem mit einer Schweigeminute gedacht wurde - und seine Familie mehrmals zu treffen. Physiotherapeut Kristof Meyer habe sehr eng mit Seeler zusammengearbeitet. "Wir haben viel über Uwe gesprochen, weil er immer geschrieben hat und wir wussten, dass er die Spiele schauen möchte, es gesundheitlich aber schwierig ist", sagte die Bundestrainerin. "Das hat uns heute emotional bewegt. Es war nicht so einfach, den Fokus aufs Spiel zurückzugewinnen." Aber es gelang.

Nun also das Halbfinale. Am Mittwoch geht es in Milton Keynes entweder gegen die teils furios aufgetretenen Französinnen oder Titelverteidiger Niederlande. Aber die deutschen Nationalspielerinnen haben gegen Dänemark (4:0), Spanien (2:0), Finnland (3:0) und Österreich gezeigt, das sie das können: Unterschiedliche Herangehensweise, andere Taktik. Wie bei einem Akku hat jede dieser Partien das Team mit mehr Energie aufgeladen, die den Findungsprozess nach schwierigen Jahren weiter antreibt. Martina Voss-Tecklenburg geht es ja auch um eine langfristige Entwicklung. Aber erstmal, klar, schon um diese EM in England mit dem Finale am 31. Juli in Wembley. "Es wird immer größere Herausforderungen geben, je näher wir dem Ziel kommen", sagte sie noch. "Wenn es wieder zu null ausgeht, haben wir große Chancen, weiter von dem zu träumen, wovon wir vor der EM schon geträumt haben."