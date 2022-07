Von Anna Dreher, London

Auf der Pressekonferenz am Freitag beantwortete Kathrin Hendrich gerade noch Fragen auf Englisch, als sich Alexandra Popp zu ihr an den Tisch mit den vielen Mikros setzte. Sie trug ihre Haare offen und eine schwarze, verkehrt herum gedrehte Baseball-Cap darüber. Als sie dran war, zog sie sich ihre FFP2-Maske ab, und nun war klar, dass die Mütze Teil einer Verkleidung war: Popp hatte sich einen schwarzen Schnauzbart über die Lippe geklebt, gebastelt aus kinesiologischem Tape, das sie sich von den Physiotherapeuten besorgt hatte. Die Kapitänin des deutschen Nationalteams stellte sich mit tiefer Stimme als Alexander Popp vor. Dann lachte sie laut los, zusammen mit Hendrich und mit anderen Spielerinnen, die sich hinter die Kameras gestellt hatten, weil sie wissen wollten, ob Popp die beim Frühstück ausgeheckte Aktion wirklich durchziehen würde.

"Wir wollten uns einen Spaß daraus machen, was so alles in den sozialen Medien passiert", erklärte also Alexander Popp. "Ich glaube, man sieht schon, dass sie Stimmung gut ist im Team und dass es läuft."

Weitere Beweise brauchte es tatsächlich nicht. Die nächsten Minuten der Pressekonferenz waren von so viel Lachen und Scherzen geprägt, dass es nicht wirkte, als gehe es hier um den Einzug ins erste Finale für die DFB-Frauen seit ihrem Olympiasieg 2016, und als fände dieses Finale nicht im ausverkauften Wembley-Stadion gegen England statt. "Wir sind alle sehr entspannt", sagte Popp. "Der Druck liegt eher bei den Engländerinnen, mit uns hat ja keiner gerechnet. Wir haben nichts zu verlieren, und mit dieser Einstellung können wir befreit in das Spiel reingehen und schauen, was rauskommt."

Die EM muss Alexandra Popp immer mehr wie ein Märchen vorkommen

Die Deutschen haben die Erwartungen längst übertroffen. Unabhängig davon, ob sie am Sonntag (18 Uhr, ARD) gegen die Gastgeberinnen den Titel gewinnen, ist diese EM für sie ein Erfolg. Wer zuvor zweimal im Viertelfinale ausscheidet, sich nicht für Olympia qualifiziert und in der WM-Qualifikation 2:3 gegen Serbien verliert, zählt erstmal nicht zum heißen Kandidatenkreis für den Titel. Aber bei dieser EM ist mit jeder weiteren Partie deutlich geworden, dass dieses Team nicht nur davon redet, sich intensiv miteinander auseinandergesetzt zu haben und sich nun so gut zu verstehen wie seit Jahren nicht. Sondern dass es tatsächlich einen Prozess durchlaufen hat.

Und mit jeder weiteren Partie ist auch deutlich geworden, welche zentrale Rolle Popp hierbei eingenommen hat, Alexandra Popp.

Detailansicht öffnen Die Frau, die den Laden zusammenhält: Kapitänin Alexandra Popp im Mannschaftskreis vor dem Halbfinale gegen Frankreich. (Foto: Nick Potts/PA Images/Imago)

Die EM muss der 31-Jährigen immer mehr wie ein Märchen vorkommen: Heldin verletzt sich schwer am Knie, kommt zurück, muss nochmals operiert werden, gewinnt Meisterschaft und Pokal, reist zum Nationalteam, steckt sich mit Corona an, wird rechtzeitig fit, reist zu ihrer ersten EM (2013 und 2017 hatte sie verletzt verpasst), spielt nicht im Mittelfeld, sondern auf der Neun, ist eigentlich als Joker vorgesehen, dann infiziert sich Lea Schüller mit Corona, fortan spielt nur noch Popp - und trifft und trifft und trifft und trifft und trifft und trifft.

Sechs Treffer in fünf Spielen nacheinander bei derselben EM (gegen Dänemark, Spanien, Finnland, Österreich und Frankreich), das hat vor ihr noch keine Fußballerin geschafft. Ob sie beste Torschützin wird, entscheidet sich am Sonntag: Englands Beth Mead hat ebenso oft getroffen. Aber eigentlich kann diese Geschichte ja gar nicht anders weitergehen, als dass Popp wieder zur Entscheiderin wird. Die Times schlagzeilte in Anspielung auf ihren Ausbildungsberuf schon mal: "Ex-Zootierpflegerin will die Löwinnen zähmen"; Lionesses werden die Engländerinnen genannt. Und der Guardian legt sich fest: "Bei all den atemberaubenden Momenten, die Englands Spielerinnen auf ihrem Weg ins Finale erlebt haben, wird es am Sonntag in Wembley niemanden geben, der so gut ist wie Popp. Popp ist nicht zu bremsen."

Tommy Stroot, Trainer beim VfL Wolfsburg, sagt: "Im Fußball werden heutzutage Typen vermisst. Hier haben wir einen."

Sie selbst würde das so nicht sagen, sie stellt ausnahmslos das Team in den Vordergrund. "Wenn ich solche Bälle nicht gespielt kriege, kann ich die Tore auch nicht machen. Ich profitiere von den Mädels", sagte sie nach dem Halbfinale. "Es macht mich glücklich und stolz, dass ich die Möglichkeit bekomme, Bälle zu versenken, und es mit den Trainern und der Mannschaft geschafft habe, genau da wieder hinzukommen." Es ist aber natürlich auch so: Wenn Popp nicht so stehen, hineinrauschen und hochspringen würde, wie sie es tut, wären einige Flanken und Pässe in den Strafraum nichts wert. Beim VfL Wolfsburg prägt sie das Mittelfeld, am liebsten aber geht sie eben als Stürmerin auf den Platz - bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg darf sie das nun endlich: "Genugtuung würde ich das nicht nennen. Aber natürlich war ich froh, als Martina mir mitgeteilt hat, dass sie mit mir vorne in der Spitze plant."

Es sind ihre Härte und ihr Wille, die sie so gefährlich machen. Sie geht mit einer Kompromisslosigkeit in Bälle, die ihresgleichen sucht. Beim 2:1-Siegtreffer gegen Frankreich stieß sie bei ihrem Sprung unter anderem ihre Mitspielerin Jule Brand wie einen Kegel um. "Wenn Poppi spielt, dann mit dieser Wucht, sonst ist es nicht ihr Spiel. Sie scheut kein Duell, hat nie Angst und wirft sich in alles rein. Das gibt es in dieser Art selten", sagt Tommy Stroot, ihr Trainer beim VfL Wolfsburg. Popp verbessere das Niveau in jedem Kader, mit ihrer Qualität und mit ihrer Art. "Im Fußball werden heutzutage Typen vermisst. Hier haben wir einen."

Detailansicht öffnen Verstehen und Schätzen sich: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihre Kapitänin Alexandra Popp. (Foto: Maurizio Borsari/Aflosport/Imago)

Es ist ja nicht nur ihre beeindruckende Spielweise, die entscheidend ist, sondern auch ihre Qualität als Anführerin und Antreiberin. Voss-Tecklenburg beschrieb die herausragende Mentalität jener Spielerin, die 2008 beim FCR Duisburg bei ihr in der Bundesliga debütierte, in einer NDR-Doku so: "Poppi stirbt ja für jemanden auf dem Platz. Poppi gibt einfach immer alles, geht immer vorne weg." Mit ihren Emotionen könne sie andere aufrütteln: "Und ich bin der festen Überzeugung, dass du Turniere nur mit Typen gewinnen kannst."

Wie viel es Alexandra Popp bedeutet, dabei zu sein, ist in einer Szene am Anfang dieses Turniers besonders gut zu sehen gewesen. Seitdem sind 22 Tage vergangen, so viel ist passiert, aber dieser eine Moment hat sich eingebrannt. Beim ersten Spiel gegen Dänemark wurde Popp nach einer Stunde für Schüller eingewechselt, 25 Minuten später traf sie per Kopf. Auf einmal fiel all der Druck ab, all die Last der vergangenen Monate. Sie sank mit Tränen auf den Boden.

Damals stand dieser Moment für ihre beeindruckende Rückkehr nach fast einem Jahr Verletzung. Jetzt steht dieser Moment für den Anfang jener Reise, die das deutsche Nationalteam bis nach Wembley gebracht hat - und die ohne Popp ganz anders verlaufen wäre.

Als die Pressekonferenz sich dem Ende neigte, wurde ihr Scherz noch einmal aufgegriffen. Hintergrund war unter anderem die Idee eines Fußballportals, dass Bundestrainer Hansi Flick doch "Alexander Bopp" für die WM in Katar nominieren solle, damit es was wird mit dem Titel. Also? "Da bin ich noch in der Champions League unterwegs, da muss mir Hansi schon gute Argumente liefern, damit ich vielleicht im November wo anders hinfliegen kann", sagte Popp lachend. "Oder ich komm nach? Ja, ich kann nachgeflogen kommen, ist kein Problem!"