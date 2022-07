Birgit Prinz:Eine Weltfußballerin als Team-Psychologin

Dreimal wurde Birgit Prinz zur Weltfußballerin gewählt - 2007 in China wurde sie mit dem DFB-Team Weltmeister.

Von Anna Dreher, London

Am Dienstagmorgen ist Birgit Prinz auch wieder auf dem Rasen gewesen. Auf dem Trainingsgelände des Grasshoppers Rugby Football Club im Westen Londons lief sie mit Marina Hegering und Merle Frohms auf den Platz, schnappte sich einen Ball, spielte ihn von links nach rechts, lief hoch und runter und bei über 35 Grad durch den Wassersprinkler hindurch. Ball jonglieren, eng am Fuß führen, noch eine Runde joggen, kurze Sprinteinlage und schließlich Fünf gegen Zwei - bei allem machte sie mit. Hätte sie nicht eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt angehabt, sie wäre aus der Distanz kaum aufgefallen unter den in Mintgrün gekleideten Spielerinnen. Birgit Prinz, die im August 2011 ihre Karriere beendet hat, ist wieder voll im Training dabei.