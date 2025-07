Die dänische Nationalspielerin und gebürtige Afghanin Nadia Nadim engagierte sich für Flüchtlinge und studierte neben ihrer Sportkarriere Medizin. Alles wunderbar? Nicht immer.

Von Anna Dreher

In ihrem ersten Spiel bei dieser Fußball-Europameisterschaft stand Nadia Nadim nur 16 Minuten für Dänemark auf dem Platz. Das ist nicht viel, aber immerhin eine Steigerung zu den null Minuten bei der WM 2023, da fehlte sie nach einem Kreuzbandriss verletzt. Umso mehr hofft Nadim darauf, nun möglichst lange über Schweizer Rasen zu rennen. Die 37-Jährige hat angekündigt, dass es das letzte Turnier für sie sein wird, danach will sie aus dem Nationalteam zurücktreten. „Ich habe viel Gutes für das Nationalteam getan“, sagte Nadim dem Aftonbladet aus Schweden, wo sie für den Verein Hammarby IF spielt. „Und eines meiner größten Ziele ist es, mich hier mit einem Erfolg zu verabschieden. Ich denke, das habe ich verdient.“