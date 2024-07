Das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga zwischen Herausforderer VfL Wolfsburg und Meister Bayern München findet Mitte Oktober statt. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball -Bund ( DFB ) am Mittwoch veröffentlichte. Klar war bereits, dass die neue Spielzeit am 30. August (17 Uhr/ZDF, MagentaTV und DAZN) mit der Partie zwischen Aufsteiger Turbine Potsdam und den Bayern eröffnet wird. DFB-Pokalsieger Wolfsburg trifft zum Auftakt auf Werder Bremen, Aufsteiger Carl Zeiss Jena reist nach zweijähriger Bundesliga-Abstinenz zunächst zu Eintracht Frankfurt.

Am sechsten Spieltag (11. bis 14. Oktober) kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern. Nach dem 12. Spieltag geht es in die sechswöchige Winterpause, die am 31. Januar 2025 endet. Der 22. und letzte Spieltag findet am Sonntag, 11. Mai 2025, statt. Alle sechs Partien steigen dann wie gewohnt zeitgleich. MagentaSport und DAZN übertragen erneut alle 132 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Sport1 überträgt das Montagsspiel. Die Saison 2024/2025 ist die letzte im aktuellen Format mit zwölf Mannschaften. Ab der Spielzeit 2025/2026 wird die Liga auf 14 Teams aufgestockt.